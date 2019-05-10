Üniversite öğrencilerinden köy okullarına destek

Sınıf öğrencileri, Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi uygulaması kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) iş birliği ile Deliosman Köyü İlkokulu ile Anaokulu öğrencileri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Bireysel hijyen uygulamalarına ilişkin bulmaca, eşleştirme, boyama faaliyetlerinin yapıldığı etkinlikte, öğrencilere bireysel hijyen kuralları hakkında bilgiler verilerek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Diş Hekimi Sercan Bilal ile birlikte öğrencilerin diş florür uygulamaları yapıldı.

Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemini çocuklara kavratmak amacıyla, öğrencilerle birlikte okul bahçesinde ısınma esneme egzersizleri, el yıkama teknikleri gösterilerek el yıkama uygulaması yapıldı. Sağlıklı Hayat Merkezi'nden Sosyal Çalışmacı Cemilcan Çetin ve öğrenciler ile birlikte temin edilen boyama kalemleri, eldiven balonlar ve köpük balonlar öğrencilere dağıtılarak çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Etkinlik sonunda çocuklara hediye verilmek üzere mini müzik aletlerinin yer aldığı paketler ve uçurtmalar okul öğretmenlerine teslim edildi.