Üniversite öğrencilerinden şiir dinletisi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim üyeleriyle öğrencilerin katıldığı şiir dinletisinde, Yavuz Bülent Bakiler'in Sen Sen adlı şiirini Betül Berkcan, Necip Fazık Kısakürek'in Zindandan Mehmet'e Mektup şiirini Ayşe Yılmaz, Sezai Karakoç'un Yağmur Duası şiirini Büşra Elmas, İsmet Özel'in Münacaat şiirini Muhammed Akdağ, Nazım Hikmet'in Tahir ile Zühre Meselesi şiirini Fatma Arı, Ahmed Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim şiirini Ayşe Aydın, Sabahattin Ali'nin Yetmez mi şiirini Fatmanur Atılgan, Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiirini Meryem Bağcı okurken Ezgi Kındıra da Magusa Limanı ve Hasretinle Yandı Gönlüm adlı şarkıları seslendirdi.