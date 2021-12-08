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Üniversite öğrencilerine CV doldurma teknikleri anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “CV Doldurma Teknikleri Eğitimi” düzenlendi.


7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) tarafından düzenlenen Kariyer Geliştirme Eğitimleri serisinin ilki “CV Doldurma Teknikleri” eğitimi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Biçer tarafından verilen eğitimde, öğrencilere işe başvuru sürecinde CV'nin önemi, etkili bir CV'de bulunması gereken bilgiler ve CV hazırlanırken yapılan hatalar konusunda bilgiler verildi.

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