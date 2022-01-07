Üniversite öğrencilerine finaller öncesinde Rektör morali

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, final sınavları öncesinde okuma salonlarında derslerine çalışan öğrencileri ziyaret ederek, moral verdi.

Üniversite Kütüphane ve Kongre Merkezi'ndeki Okuma Salonları ile çalışmaları devam eden asfaltlama alanlarında incelemelerde bulundu. Karacoşkun, asfaltlama çalışmalarının güncel durumu hakkında da bilgi aldı. İnceleme sırasında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ile Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nuh Uçar ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Akgün de Rektör Karacoşkun'un yanında yer aldı. Rektör Karacoşkun, okuma salonlarında finaller öncesinde ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Rektör Karacoşkun, yaklaşan final sınavlarına hazırlanan öğrencileri de ziyaret etti. Öğrencilere moral veren Rektör Karacoşkun, öğrencilerin istek ve önerilerini de dinledi. Öğrenciler Rektör Karacoşkun'a ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade eden öğrenciler çalışma salonlarının sınav dönemlerinde 7/24 açık olmasının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.