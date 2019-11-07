Üniversite personeline iç kontrol sistemi tanıtıldı

Gör. Ali Kestane tarafından iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversite yöneticileri, akademik ve idari birim temsilcileri ile iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu üyelerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında iç kontrolün, kanun ve yönetmelikler bağlamında bilgi akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülerek sistematik olarak gerçekleştirilmesi konularında bilgiler verildi. Ayrıca üniversitede oluşturulan kontrol ortamı, bununla birlikte ortaya çıkan risklere yönelik değerlendirmeler yapılarak birimler arası koordinasyon konularında açıklamalar yapıldı.