Üniversite Senatosu Elbeyli'de Toplandı

Toplantıdan önce Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun IMKB Elbeyli Çok Programlı Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ertürk, IMKB Elbeyli Çok Programlı Lisesi Müdürü İbrahim Kaya ile bir araya geldi.

Daha sonra Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başkanlığında, rektör yardımcıları, üniversite akademik birim yöneticileri ve temsilcilerinin katılımıyla senato toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Rektör Karacoşkun ve senato üyeleri lisenin yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yiyerek bir süre sohbet ettiler. Rektör Karacoşkun ayrıca Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ve Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ertürk'ü de ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Elbeyli ilçe yönetimi iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte Elbeyli'de görev yapan öğretmenlerle bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.