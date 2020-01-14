Üniversite Senatosu Musabeyli'de toplandı

Geçen yıl Elbeyli ilçesinde toplanan 7 Aralık Üniversitesi Senatosu, bu yılki toplantısını Musabeyli ilçesinde gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında Musabeyli Çok Programlı Lisesi Toplantı Odası'nda yapılan senato toplantısının bir bölümüne Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'da katıldı.

Daha sonra Kaymakam Sertaç Kırçuval, Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ ile senato üyeleri, okul yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelerek yemek yediler.

Heyet, programın öğleden sonraki bölümünde Musabeyli'de görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.