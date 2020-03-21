Üniversite Senatosu'ndan online toplantı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başkanlığındaki senato toplantısı korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Korana virüs tehdidi nedeniyle her senato üyesinin ayrı ayrı kendi odasından kamerayla canlı olarak uygulamaya bağlanarak katıldığı toplantıda, Üniversitede eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili konular ele alındı.

Senato toplantısı sonunda yeni korona virüs salgınında eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğu kadar kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin uygulanacak esaslar ile COVID-19 pandemisi sürecine ilişkin Üniversite de yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar gözden geçirilerek korona virüsle ilgili alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.