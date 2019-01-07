Üniversite tanıtım günleri çalışması başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan tanıtım çalışmasıyla, dalında uzman akademisyenler, liselerde öğrencilerle bir araya gelerek üniversite ve bölüm tercihlerinde yerinde ve doğru adımların atılması, alan ve program seçimi ve değerlendirme konularında öğrencilere rehberlik etmektedir. Ayrıca, 7 Aralık Üniversitesi tarafından öğrencilere sağlanan yemek, burs, barınma ve sosyal imkânlar konusunda öğrenciler bilgilendiriliyor. Üniversite tanıtım günleri çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Lisesi, Mübeccel-Suphi Yavaçca Sosyal Bilimler Lisesi, Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım çalışmaları yapıldı. Akademisyenler, Kilis ve ilçelerinde bulunan liselerin son sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek önümüzdeki haftalarda da tanıtım faaliyetlerine devam edecekleri bildirildi.