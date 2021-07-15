Üniversitede “15 Temmuz Karma Sergisi” açıldı

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında “15 Temmuz Karma Sergisi” açtı. Sergide fotoğraf, hat, minyatür, ebru, resim, halı, kilim ve modern anlamdaki çalışmalar yer aldı.

Kütüphane ve Kongre Merkezi Salonu'nda açılan sergiyi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, il meclis üyeleri, siyasi parti il başkanları, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Üniversitemizin akademik ve idari personeli teşrif etti.