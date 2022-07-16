Üniversite'de “15 Temmuz Karma Sergisi” açıldı

Sergide fotoğraf, hat, minyatür, ebru, resim ve modern anlamdaki çalışmalar yer aldı.

Rektörlük Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda açılan sergiyi 63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Fatih Demirci, il protokolü, Üniversiteden akademik ve idari personeli, öğrenciler ve kalabalık bir misafir topluluğu ziyaret etti.