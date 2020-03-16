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Üniversitede dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Korona virüse karşı önceki günlerde de ilaçlama ve dezenfekte işlemi yaparak virüse karşı önlem alan ve bu konu üzerinde titiz bir çalışma sergileyen Üniversite yönetimi tüm birimlerindeki dezenfekte işlemi devam ediyor. Rektörlük binası, tüm akademik ve idari birimler, Üniversite Kütüphanesi, Üniversite Şehit Yunus Emre Doğan Camisi, Sosyal Kültürel Merkez, Merkezi Laboratuvar gibi bir çok alanda, özel giysili ve tam teçhizatlı personel tarafından dezenfekte işlemi uygulanarak Üniversitede Korona virüse karşı gereken tüm önlemler alındı.


Üniversite de uygulanan dezenfekte çalışmaları belli aralıklarla devam edecek.

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