Üniversitede Hemşireler Günü etkinliği

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan “12 Mayıs Hemşireler Günü'nde 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından etkinlik düzenlendi. Programa Fakülte Dekanı Prof. Dr. Memet Kule, Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Öztürk Çopur, fakülte yönetimi, öğretim elemanları, idari personeller ve Hemşirelik Bölümü öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) liderliğinde küresel sağlık gereksinimleri temel alınarak 2022 yılı için belirlenen “Hemşireler öncü bir ses-küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve hemşirelerin haklarına saygı gösterin” başlıklı tema doğrultusunda öğrencilere sunumlar yapıldı.

Etkinlik sonrası bir araya gelen öğrenciler Karataş Kampüsü'nde müzik eşliğinde eğlenerek kutlamalar yaptı.