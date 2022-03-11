Üniversitede İstiklal Marşı'nın Kabulü konulu söyleşi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nın Kabulü" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğu öncülüğünde, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıl dönümü vesilesiyle, Kurtuluş Mücadelesinin bağımsızlık vesikası olan İstiklal Marşı'nı yeniden anlamak ve Mehmet Akif'in fikirlerinin ve hatırasının canlı tutulup nesilden nesle aktarılmasını sağlamak amacıyla “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nın Kabulü” adlı bir etkinlik tertip edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Havva Çakmak'ın sunuculuğunu yaptığı program; İstiklal Marşı'nın gururlandıran yazılış hikayesinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başladı.

Sinevizyon gösterisinin ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş ve yaptığı işlerle Türk tarihinde derin izler bırakmış önemli şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy'un hayatından, Milli Mücadele döneminde yapmış olduğu faaliyetlerden ve İstiklâl Marşı'nın kabulünden bahsetti.

Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı'nı on kıtaya, kırk bir dizeye sığdırarak Milli Mücadele'yi en mükemmel şekilde ifade ettiğini vurgulayan Doğramacıoğlu. Türk milletinin yediden yetmişe bütün fertlerinin ortak duygusunu terennüm eden ve milletin öz benliğini, değerlerini, yüceliklerini, güzelliklerini ifade eden, milli yemin olan İstiklal Marşı'nın önemine dikkat çekerek İstiklal Marşı'nın, dönemin resmi yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanma ve halka duyurulma sürecine değindi.

Program, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden; Ayşen Eylül Köroğlu, Vahit Bostan, Rüveyda Şahin, Emine Obuz, Abdulvahap Dursun ve Ferhat Tunçel'in hazırlamış oldukları İstiklal Marşı Oratoryumu'nun ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in katılımcılara belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.