Üniversitede ''kadın'' konulu sergi

Gör. Feride Duran'ın koordinatörlüğünü yaptığı “Kadın” konulu serginin açılışı, Üniversitenin Sosyal ve Kültürel Merkez'in giriş katında gerçekleştirildi.

Sergide, 7 Aralık Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin toplam 29 eseri bulunuyor. Kadının toplumdaki yerini ve duygularını anlatan sergide; minyatür, resim, hat, ebru gibi farklı sanat dallarından ve farklı tasarım tekniklerinden oluşan eserler yer alıyor. Sergi, 8 -11 Mart arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.