Üniversitede “Kadın Sağlığı” konferansı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) bünyesinde düzenlenen Kadın ve Aile Konferansları serisinin beşincisi “Kadın Sağlığı” başlıklı e-konferans, Öğretim Görevlisi Kübra Yavuz'un yönlendiriciliği ve Öğretim Görevlisi Dr. Nesrin İpekçi'nin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan İpekçi, kadın sağlığının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Kadın sağlığını etkileyen bazı faktörlerin varlığının kadın sağlığını olumsuz etkilediğini belirten İpekçi, bu faktörler arasında kadının eğitim seviyesi, statüsü, doğurganlık özellikleri, anne ölümleri, doğum öncesi bakım hizmetleri, çalışma hayatına katılım, evlilik yaşı ve adölesan gebeliklerin bulunduğunu vurguladı.

İpekçi, kadınlarda sık görülen hastalıkların başında yüzde 23.9 ile meme kanserinin geldiğini aktardı. Bu nedenle kadınların aylık olarak düzenli bir şekilde kendi kendine meme muayenesi yapmalarının ve farklılık görüldüğü takdirde Aile Hekimi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'ne başvurmalarının önemine değindi.

Kadın ve erkekte görülen kolorektal kanser konusunda da farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çeken İpekçi, Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği üç kanser türünde; meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarının yapıldığını vurguladı. E-konferans soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.