Üniversitede "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" paneli

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" isimli panel gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kademer) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tarafından "Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim" isimli bir panel gerçekleştirildi. Panele Dr. Öğr. Üyesi İpek Ağcadağ Çelik panel yöneticisi, Emniyet Müdürlüğünden Muhsin Aytekin ve Yasemin Kurtoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Çiğdem Çekiç, Sosyolog Nagihan Aydar konuşmacı olarak katıldı. İpek Ağcadağ Çelik, kadına yönelik şiddetin birkaç ülkeye değil tüm dünyaya yayılmış bir salgın olduğunu ifade ederek paneli başlattı. Çiğdem Çekiç, kadına yönelik şiddetle mücadele konusu kapsamında şiddetin ne olduğundan ve şiddet türlerinden bahsederek şiddetin kadının fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Ayrıca kadına yönelik şiddetin çocuk sağlığı ve ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerinde de birçok probleme yol açtığını anlattı. Çekiç konuşmasını, ŞÖNİM, Kadın Konukevleri, ALO 183 gibi şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumları tanıtarak noktaladı. Aydar ise konuşmasını erken yaşta ve zorla evlilik konusu çerçevesinde şekillendirdi. 18 yaşından küçük her bireyin çocuk olduğunu vurgulayan Aydar, erken yaşta evliliğin nedenlerinin ekonomik yoksulluk, eşitsizlik, eğitimsizlik, kız çocuklarını koruma isteği ve gelenekler olduğunu söyledi. Aydır, Bunun neticesinde erken yaşta evliliğin sonuçlarının eğitim hayatının sonlanması, sağlık sorunları, yoksulluk ve şiddet olduğunu ifade etti. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren Kurtoğlu, uygulamanın önemini ve nasıl çalıştığını anlattı. Aytekin ise teknik yöntemlerle takip konusunda bilgiler verdi. Kurtoğlu, Elektronik kelepçe uygulamasının süreçlerine ve yasak bölge, tampon bölge, asgari mesafe gibi teknik kavramlara değindi.

Panel soru cevap bölümünün ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın'ın katılımcılara katılım belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.