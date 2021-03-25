Üniversitede kariyer söyleşi

7 Aralık Üniversitesi Kariyer Merkezi yetkilileri, lise öğrencileri ile buluşarak kariyer olanakları, üniversite seçimi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin sosyal ve akademik imkanları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen "Kariyer Söyleşileri"ne, Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi, Mustafa Kın Kız Meslek Lisesi, Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Akademisyenler, 9 Nisan tarihine kadar her pazartesi ve cuma günü lise öğrencileriyle bir araya gelmeye devam edecek.