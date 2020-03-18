Üniversitede kendi ürettiği dezenfektanları kullanıyor

7 Aralık Üniversitesi, son günlerde dünyada ve Türkiye'ye yayılmaya başlayan korona virüs önlem olarak İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER) bünyesinde el ve alan temizlik dezenfektanları üretiyor. Üniversitenin tüm birimlerin genel dezenfeksiyonu ve personelin el hijyeni için kullanılan alkol bazlı dezenfektanlar, Üniversitenin imkanları ile Merkezi Araştırma Laboratuvarında üretiliyor.

Dr. Öğretim Üyesi Evrim Baran Aydın ve Öğretim Görevlisi Ümit Haydar Erol'un ekibi ile üretilen dezenfektanlar, korona virüs ile birlikte diğer zararlı mikroorganizmalara karşı da başarıyla uygulanabiliyor.