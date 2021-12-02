Üniversitede matematik semineri gerçekleştirildi

Üniversite öğrenci topluluklarından Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen “düzenlenen e-seminer Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Çengellenmiş'in sunumu ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Poşul'un yönlendiriciliği ile gerçekleştirildi. Geçmişten günümüze bilimlerin hayat üzerindeki etkilerine değinerek konuşmasına başlayan Çengellenmiş, matematiğin evrensel bir dil olduğunu belirtti ve matematiğin bilimler arasındaki yerine ve önemine dikkat çekti. Matematik biliminin alt dallarından bahsederek konuşmasına devam eden Çengellenmiş, matematik ve sanat ilişkisini çeşitli ülkelerden örnekler vererek açıkladı. Çengelenmiş Matematiğin özel çalışma alanlarından olan “Kodlama Teorisi” hakkında bilgiler vererek sunumunu tamamladı. E-seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.