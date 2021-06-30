Üniversitede öğrenci işleri programının çekimi gerçekleştirildi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bir TV programında yayımlanan “Öğrenci İşleri” programının çekimlerine katıldı.

Rektör Karacoşkun, Rektörlük Makamı'nda gerçekleştirilen çekimlerde Üniversitenin öğrenciler için ideal bir üniversite olduğundan bahsetti.

“Bir öğrenci bir üniversiteden ne bekler?” sorusundan hareketle Rektör Karacoşkun, Üniversite hakkında bilgiler verdi. Ucuz bir şehirde, şartları kolay bir ortamda, yetkin, yeterli bir akademik kadro eşliğinde, ulaşım sorunu yaşamadan, sportif etkinliklere katılarak eğitim almak isteyen öğrenciler için Üniversitemizin son derece ideal olduğunu vurguladı.

Yurt imkanlarının bütün öğrencileri kucaklayabilecek yeterlilikte olduğuna değinen Karacoşkun, yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin kampüs çevresinde uygun fiyatlarla, eşyalı stüdyo dairelerde yaşayabileceklerini belirtti.

Dünyanın farklı yerlerinden Üniversite de eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER bünyesinde nitelikli Türkçe eğitim alarak kendilerini kendi ülkelerinin geleceği için hazırladıklarını anlattı.

Araştırma Merkezlerindeki çalışmaların bir ekip işi olduğunu vurgulayan Karacoşkun, Üniversitenin çok güçlü, genç, dinamik, donanımlı akademik kadrosunun Araştırma Merkezinde son derece verimli çalışmalara imza attıklarına değindi.

Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmaları hakkında bilgi veren Karacoşkun, çevreye duyarlı, yeşil alanlarıyla ön plana çıkan Üniversitenin bu bağlamda çok iyi bir sıralamada olduğunu vurguladı.