Üniversitede öğrenciler için sağlık Merkezi

Kilis Merkez 10 No'lu (Kampüs) Aile Sağlığı Merkezi'nde görev alan Dr. Ziya Uğur Coşkun ve Hemşire Havva Çiyan; söz konusu merkeze kaydını aldıran tüm öğrencilerin muayene, ilaç yazma, kan grubu öğrenme, pansuman ve iğne yaptırma gibi sağlık konularında yardımcı oluyorlar. 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin sağlık hizmetinden daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmaları için MHRS veya e-devlet uygulamaları üzerinden ya da bizzat sağlık merkezine başvuru yaparak sağlık merkezi tercihlerini düzenlemeleri yeterli olduğu bildirildi.