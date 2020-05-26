Üniversitede Online Bayramlaşma töreni düzenlendi

Üniversite de geleneksel olarak her bayram personelin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma töreni, bu bayram pandemi sebebiyle online olarak yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Üniversite üst yönetiminin de katıldığı online bayramlaşma, akademik personel ve idari personelin farklı saatlerde katılımıyla iki bölüm şeklinde gerçekleşti. Payramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tüm personelin bayramını kutlayarak anne babası sağ olanların onları hoşnut etmekle en güzel bayramı yaşayabileceğini belirterek, vefat etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diledi.

Rektör Karacoşkun bayramdan sonra Üniversite de normalleşme sürecinin kademeli olarak başlayacağını ifade ederek internet yoluyla da olsa bir araya gelmenin önemini vurguladı.