Üniversitede "şekerleme kültürü" anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Kilis'te Şekerleme Kültürü ve Geleneği" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından KİTAM Kent Kültürü Söyleşilerinin konusu “Kilis'te Şekerleme Kültürü ve Geleneği” oldu. KİTAM Müdürü Öğr. Gör. Ali Genç'in yönlendiriciliği ve Mustafa Antakyalı'nın sunumu ile yapılan söyleşiye Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı. Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Antakyalı, ailesinden kendisine miras kalan şekercilik mesleğini, mesleğin inceliklerini, dünü ve bugününü anlattı. Eskiden odun ateşinde işlenen lokumun teknolojinin gelişmesiyle modern yöntemlerle işlendiğine değinen Antakyalı, iyi işlenmiş sade lokumun kapalı bir kutuda oda sıcaklığında on yıl boyunca tazeliğini koruyabileceğini ifade etti. Bu mesleklere sahip çıkmanın ve onların devamı için çaba sarf etmenin kent kültürü açısından önemine değinen Antakyalı, bu mesleklere yalnızca bir para kazanma biçimi olarak değil bir geleneği muhafaza etme düşüncesiyle yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, davet için Rektör Karacoşkun ve üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Katılımcılara lokum ikramının da yapıldığı söyleşi, Rektör Karacoşkun'un Antakyalı'ya teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.