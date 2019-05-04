Üniversitede Şenlik 4. gününde

günü farklı sosyal ve sportif etkinliklerle devam etti.

Üniversite şenlik alanında önce üniversitemiz ve İl Özel İdare sporcularından oluşan tekvando ekibi gösterisini sundu. Daha sonra da 7 Aralık Üniversitesi halk oyunları ekibi halkoyunları gösterisi ile etkinliğe katılanların beğenisini topladı. Program sonunda tekvando ekibi ile halkoyunları ekibine hediyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından verildi.

Şenlik alanında oluşturulan spor kısımlarını ziyaret eden Rektör Karacoşkun burada öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı.

Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Türk Müziği Korosu'nun sunduğu müzik dinletisinden sonra karaoke yarışması düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin oldukça ilgi gösterdiği yarışma sonunda Yunus Emre Aslan birinci, Pembe Sarıçiçek ikinci, Sümeyra Demir' de üçüncü oldu.

Rektörlük Kupası Ödülleri Verildi

Şenliklerin sportif faaliyetleri kapsamında düzenlenen Rektörlük Kupası halı saha futbol turnuvası sonucunda Mühendislik - Mimarlık Fakültesi takımı birinci, İlahiyat Fakültesi takımı ikinci, SHMYO takımı da üçüncü oldu. Satranç turnuvası sonunda ise FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Öğr. Üyesi Bülent Kaya birinci, Müh.Mim. Fak. İnşaat Bölümü öğrencisi Doğuş Keçebaşoğlu ikinci, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Furkan Çağatay Aktı da üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin tarafından verildi.