Üniversitede şiir dinletisi

7 Aralık Üniversitesinin 15. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Dil ve Edebiyat Topluluğu, Arapça İletişim Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve TÖMER tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda “Gelin Tanış Olalım Kültürel Çeşitlilik ve Uluslararası Öğrencilerle Şiir Dinletisi” başlıklı şiir, türkü, şarkı dinletisi ve dans gösterisi tertip edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir'in de katıldığı programda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ile dünyanın dört bir yanından gelip üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz kendi ülkelerinin kültürel zenginlikleri ile milli ve manevi değerleri hakkında bilgiler verip Türkçe, Arapça, Farsça, Azerice, Türkmence, Fransızca şiirler ve şarkılar seslendirerek geleneksel danslarını sergiledi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Burak Kaya Tekin'in sunuculuğunu yaptığı etkinlikte; Fas'tan Khalil Guerroum Yunus Emre'nin “Gelin Tanış Olalım”, Azerbaycan'dan Bayram Mustafayev Azeri Şair Hüseyin Cavid'in “Menim Tanrım”, Türkmenistan'dan Atamyrat Rozyyev, Büyük Türkmen Şairi Mahtumkulu Firakî'nin şiirini; Rüveyda Şahin Sezai Karakoç'un “Mona Roza”, Aybüke Çelik Nazım Hikmet'in “Tahir İle Zühre Meselesi”, Alparslan Nurullah Yassı Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Desem Ki”, Suriye'den Hasan Rıdvan ile Hasan Şimşek Mihael Nuayme'nin “En-nehru'l-Mutecemmid- Donmuş Nehir”, Mısır'dan Dorei Rabea ile Furkan Bali Mihael Nuayme'nin “Ya Bahru- Ey Deniz”, Bilal Demir ve Kübra Öğeç Hafız-ı Şirazî'nin “Gam Mehor-Üzülme”, Merve Özkan ve Kübra Öğeç Mevlana'nın “Etme”, Ayşegül Aktaş ve Süleyman Atila Amin Bani'nin “Çe Kerdi?-Ne Yaptın?” şiirini okurken Vahit Bostan Âşık Mahzuni Şerif'in “Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş”, Sena Ekmekçioğlu “Deniz Üstü Köpürür”, İsmail Zaza “Ayletme Beni ve Yazın Yağar Kar Başıma” türkülerini, Kongo Cumhuriyeti'nden öğrenci Marie Helene Kabungo Ilunga ise Fransızca şarkı seslendirdi. Programda, Ifrah Ibrahim sh. Heile Somali kültürü hakkında bilgi verirken Abdırrahman Ali Absiye, Yayhe Mumin Abdulahi Salad Omar, Abdulwadi Mohamed Abdırahman Somali geleneksel dansını, Arap Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Muhammet Raşit Yıldız da Harmandalı oyununu sergiledi.

Program Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir'in teşekkür konuşmasının ardından TÖMER Müdürü Doç. Dr. Yakup Alan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş'ın katılımcılara belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.