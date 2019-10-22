İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversitede siyah kuşak eğitimleri başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının iş birliğiyle organize edilen 1.

ve 2. Dan Siyah Kuşak Judo Kursu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 3 eğitmen ve 26 kursiyerin katılımıyla başladı.


Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler, 28 Ekim-7 Kasım 2019 tarihleri arasında 7 Aralık Üniversitesinin ev sahipliğinde açılması planlanan 1. kademe yardımcı antrenörlük judo kursuna katılacak. Siyah kuşak judo ve antrenörlük kurslarının, Üniversitenin ev sahipliğinde açılmasını sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı tarafınca teşekkür edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.