Üniversitede Söyleşi: “Edebiyat Ne İşe Yarar”

Söyleşiye, ve Edebiyat Yayınları'nın sahibi aynı zamanda İstanbul Bilfen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ahmet Özyapıcı konuşmacı olarak katıldı. Özyapıcı, söyleşinin başlığına bakıp büyük sözler söylemenin komik kaçacağını, başlığın sadece hem okuyucular, hem dileyiciler hem de katılımcı olarak kendisinin sorduğu bir soru olduğunu söyledi.

Cevabı olmayan soruları hep beraber sormanın cevap kadar kıymetli olduğunu ifade eden Özyapıcı, edebiyatın felsefe ile olan ilişkisine de değindi. Edebiyatın, Sosyal Bilimler içinde kendisine en yakın bilim dalının felsefe olacağını dile getirdi.

"Edebiyat karın doyurur mu?" sorusuna Özyapıcı, edebiyatın bir yaşam biçimi, diğerleri ile iletişimin en önemli aracısı olduğunu; hatta bu aracının bizzat araç olmaktan çıkıp diğeri olduğunu ifade etti. Söyleşiye Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Genç de sorularıyla katkıda bulundu.

Özyapıcı'ya verdiği söyleşiden dolayı teşekkür plaketini, Rektör adına Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. M. Fatih Kanter takdim etti.