Üniversiteden dereceyle mezun olan öğrenciler belli oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden dereceyle mezun olan öğrenciler belli oldu

7 Aralık Üniversitesinde Korona virüs sebebiyle mezuniyet töreninin yapılamadığı bu öğretim yılında, Fen- Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden Enis Ergin 3.86 ortalamasıyla sosyal bilimler alanında üniversite 1.'si, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden İlkay Öncü 3.70 not ortalamasıyla sağlık bilimleri alanında üniversite 1.'si, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmed Allu 3.69 not ortalamasıyla fen bilimleri alanında üniversite 1.'si oldu.

Fakültelerde dereceye giren öğrenciler

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmenliğinden Nefise Kaplan 1., Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden Kübra Karahan 2., Okul Öncesi Öğretmenliğinden Yasemin Erkaya 3., Fen- Edebiyat Fakültesinde; Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden Enis Ergin 1., aynı bölümden Nada Alalı 2., ve yine aynı bölümden Eyüp Bozkurt 3.,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; İşletme Bölümünden Merve Gündoğdu 1., aynı bölümden Yasemin Kestane 2., ve yine aynı bölümden Merve Yalçın 3., Mühendislik- Mimarlık Fakültesinde Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Ahmed Allu 1., aynı bölümden Bekir Öncel 2., İnşaat Mühendisliği Bölümünden Abdulmecit Yırtıcı 3., İlahiyat Fakültesinde; Ahmet Ufuk Yumuşak 1., Fatma Şimşekgil 2., Hümeyra Ünal 3., Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde; Hemşirelik Bölümünden İlkay Öncü 1., aynı bölümden Menel Aslan 2., ve yine aynı bölümden Durriyye Nur Sevinç 3. oldu.

Yüksekokullarda Dereceye Giren Öğrenciler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda; Yaşlı Bakımı Programından Merve Karakuş 1., Fizyoterapi Programından Ayşenur Hayırsöz 2., Çocuk Gelişimi Programından Elanur Duman 3., Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulunda; Aşçılık Programından Büşra Bartu 1., aynı programdan Esmanur Yakar 2., ve yine aynı programdan Hümeyra Öğüt 3., Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programından Enes Yıldız 1., Geleneksel El Sanatları Programından Hatice Durak 2., Gıda Teknolojisi Programından Leyla Büşra Fındıkgil 3., Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda; Adalet Programından Feryal Aydın 1., Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından Muhammed Sido 2., aynı programdan Reyhan Bozkurt 3. oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, dereceye giren tüm öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Karacoşkun, Üniversite olarak öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini ve açık görüşlü, etik değerlere bağlı, yeniliğe uyum sağlayabilen sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyerek öğrencilerin elde ettikleri başarılarda bu ilkelerin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, başarının anahtarının araştıran, sorgulayan, üreten ve bilimin ışığında yol alan bir anlayıştan geçtiğini söyledi.

Eğitimin hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisi olduğunu ifade eden Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.