Üniversiteden emekliliğe ayrılan personellere veda yemeği düzenlendi

7 Aralık Üniversitesinden emekli olan Bülent Yimenicioğlu, Cahit Faruk İslamoğlu ve Mehmet Alkan'ın emekliliğe ayrılmaları dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli Restoranında gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun olmak üzere pek çok akademik ve idari personel katıldı. Karacoşkun, çalışma hayatları boyunca göstermiş oldukları özveri ve başarılardan dolayı Bülent Yimenicioğlu, Cahit Faruk İslamoğlu ve Mehmet Alkan'a teşekkür etti ve emeklilik hayatlarında başarılar diledi. Program plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.