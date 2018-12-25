Üniversiteli Milli Sporculardan Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) öğrenim gören farklı branşlardaki milli sporcular Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a nezaket ziyaretinde bulundular.

BESYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü ve Dr. Öğretim Üyesi Berna Karakoç'un eşlik ettiği, aralarında Bilek Güreşi Türkiye 1'incisi Ömer Selahattin Korkmaz, Tekvando Türkiye 2'ncisi Eda Nur Aslan, Tekvando Balkan 2'ncisi Furkan Aslanargun ve Wushu/Kyokishin Türkiye 3'üncüsü Emine Ak'ın bulunduğu milli sporcular, yapılacak olan ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına katılım konusunda Rektör Karacoşkun'dan destek talebinde bulundular.

Milli sporcuların elde ettikleri başarıların, üniversite olarak kendilerini mutlu ettiğini ve bu başarılardan kıvanç duyduklarını belirten Rektör Karacoşkun, üniversite olarak kültür ve sanat faaliyetlerine destek oldukları gibi sportif faaliyetlere de ellerinden geldiği kadar destek vereceklerini söyledi.