Üniversiteli öğrenciler bitkisel atık yağların geri kazanımı için çalışma yaptılar

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Bitkisel Atık Yağların Kontrolü ve Geri Kazanımı' adlı projeyle uygulamaya başladı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencileri, “Sosyal Duyarlılık” dersi kapsamında oluşturdukları ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü ve Geri Kazanımı' adlı projeyle Kilis il merkezindeki evlerde, yemekhanelerde, lokanta ve restoranlardaki bitkisel atık yağların diğer atıklardan ayrıştırılarak düzenli olarak toplanması ve geri kazanıma yönelik çalışmalar yaptı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı ve Sosyal Duyarlılık dersi yürütücüsü Öğretim Görevlisi Nurdan Baykuş'un koordinasyonunda yapılan proje kapsamında, Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden temin edilen broşürlerle, hem işletmelerin hem de halkın bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje çalışmalarını yürüten öğrenciler, “Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesiyle bir milyon litre içme suyu kirlenmektedir. Lavaboya dökülen atık yağlar, atıkların kanalizasyon borusuna yapışmasına, borunun daralmasına ve kanalizasyon sisteminin tıkanmasına sebep olmaktadır. Bu durum her yıl milyonlarca liranın alt yapı masraflarına harcanmasına neden olmaktadır. Ayrıca kanalizasyona dökülen atık yağlar, atık su arıtma tesislerine de ciddi zararlar vermektedir. Atık yağlar bir takım işlemlerden geçirildikten sonra biyodizel, sabun, yemlik yağ vb. olarak kullanılabilmektedir. Atık yağlarımızı herhangi bir şişe veya kavanozda biriktirerek toplama merkezlerine teslim etmemiz, bütün bu olumsuzlukların önüne geçebilmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve çevreyi korumak için önemlidir. Her atık, çöp değildir. Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz, kazandırıyoruz ve bizler bunu önemsiyoruz. Bu konuda duyarlılık düzeyimizin artmasını ve gönüllülük esasının benimsenmesini diliyoruz" diye konuştu.