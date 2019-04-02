İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Üniversiteli öğrenciler engelleri kaldırdı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, ‘’Engelleri Kaldıralım’’ isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, ‘'Engelleri Kaldıralım'' isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.


7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ‘'Engelleri Kaldıralım'' isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.


Dr. Öğretim Üyesi Nermin Zahide Aydın danışmanlığında yapılan etkinlikte öğrenciler, rehabilitasyon merkezinde kalan çocuklarla birlikte uçurtma şenliği yaptılar, müzik eşliğinde oyunlar oynandılar ve balonları gökyüzüne bıraktılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.