Üniversiteli öğrenciler engelleri kaldırdı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, ‘’Engelleri Kaldıralım’’ isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, ‘'Engelleri Kaldıralım'' isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.
7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ‘'Engelleri Kaldıralım'' isimli etkinliklerini gerçekleştirdiler.
Dr. Öğretim Üyesi Nermin Zahide Aydın danışmanlığında yapılan etkinlikte öğrenciler, rehabilitasyon merkezinde kalan çocuklarla birlikte uçurtma şenliği yaptılar, müzik eşliğinde oyunlar oynandılar ve balonları gökyüzüne bıraktılar.