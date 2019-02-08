Üniversiteli öğrencilerden minikler için eğitici proje uygulaması

Kilis 7 Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilerin Sosyal Duyarlılık dersi kapsamında, “ Miniklere Eğlenceli ve Eğitici Gelişim Çizgileri ” adlı proje uygulamasına başladılar.

Okul bahçesinde yapılan çizimlerle öğrencilerin oyun onayarak öğrenmesini desteklemek ve fiziksel aktivite yapmaya teşvik etmek amacıyla 7 Aralık İlkokulunda eğitim gören öğrenciler için yapılan proje, Öğretim Görevlisi Zeynettin Kasırga koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Eğitme amaçlı proje, okullarda çocukların dersliklerden sonra en çok kullandıkları alanlar olan okul bahçelerini eğlenceli bir ortama dönüştürerek, çocukların okula severek gelmesini sağlamak ve çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için gerçekleştiriliyor. Yine bu projeyle okul bahçelerinde boyalarla yapılan çizimlerle çocukların eğlenceli ve eğitici oyunlar oynamalarını sağlayarak, oyunlarla çocukların genel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Ayrıca çocukların oyun oynarken fiziksel aktivite yapmalarını sağlayarak erken dönemde sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine destek veriliyor.