Üniversiteli öğretmen adayları hastanede rehberlik yaptı

Kilis Devlet Hastanesi'ne giden ve “Biz Yardıma Gönüllüyüz” yazılı tişörtler giyen öğrenciler, hastaneye gelen yaşlı, kimsesiz, yürümekte güçlük çeken, okuma-yazma bilmeyen ve Suriyeli hastalara rehberlik ederek hastaları gitmek istedikleri servis ve birimlere kadar refakat ederek götürdüler. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz koordinatörlüğünde yürütülen “Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri”nden, Dr. Öğretim Üyesi Türkan Çelik'in yürüttüğü “Hastane Projesi” kapsamında toplum yararına hizmet çalışması yapıldı.

Çelik, öğretmen adaylarıyla birlikte yardıma ihtiyaç duyan insanlarla empati kurarak, onların yaşadıkları sorunları anlamayı, "yardımseverlik" değerinin önemi konusunda da farkındalık oluşturarak topluma örnek olmayı amaçladıklarını belirtti.