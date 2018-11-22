İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversiteli öğretmen adayları hastanede rehberlik yaptı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları kapsamında çok farklı ve örnek bir etkinliğe imza attı.


Kilis Devlet Hastanesi'ne giden ve “Biz Yardıma Gönüllüyüz” yazılı tişörtler giyen öğrenciler, hastaneye gelen yaşlı, kimsesiz, yürümekte güçlük çeken, okuma-yazma bilmeyen ve Suriyeli hastalara rehberlik ederek hastaları gitmek istedikleri servis ve birimlere kadar refakat ederek götürdüler. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz koordinatörlüğünde yürütülen “Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri”nden, Dr. Öğretim Üyesi Türkan Çelik'in yürüttüğü “Hastane Projesi” kapsamında toplum yararına hizmet çalışması yapıldı.


Çelik, öğretmen adaylarıyla birlikte yardıma ihtiyaç duyan insanlarla empati kurarak, onların yaşadıkları sorunları anlamayı, "yardımseverlik" değerinin önemi konusunda da farkındalık oluşturarak topluma örnek olmayı amaçladıklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.