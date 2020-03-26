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Üniversiteliler Haziran ayı sonuna kadar uzaktan eğitim alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin, Haziran ayı sonuna kadar uzaktan eğitim göreceği bildirildi.



7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019/2020 Akademik yılı bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Korona virüs sebebiyle ara verdiğimiz ve uzaktan eğitim şeklinde sürdürdüğümüz yükseköğretim süreci, YÖK'ün aldığı karar gereği bahar dönemini kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Bu süre zarfında akademik takvimimize göre Haziran sonuna kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. Öğrencilerimize bu uzaktan eğitim sürecinde başarılar diliyor, önümüzdeki zaman zarfında olabilecek değişiklikler ve duyurular konusunda web sayfamızı ve Üniversitemizin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmelerini rica ediyoruz” denildi.

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