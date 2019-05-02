İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri şarkıcı Savaş Korkmaz konseriyle coştu.


7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri kapsamında Özel bir televizyonda “O Ses Türkiye” yarışmasında ünlenen Savaş Korkmaz bir konser verdi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve akademisyenlerinde de dinlediği konserde Savaş Korkmaz, birbirinden güzel söylediği şarkı ve türkülere üniversiteli gençler de eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Savaş Korkmaz'a çiçek takdim ederken, üniversite öğrencilere sanatçı Savaş Korkmaz'ın söylediği şarkı ile türkülere eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.