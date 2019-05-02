Üniversiteliler Savaş Korkmaz konseriyle coştu

7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri kapsamında Özel bir televizyonda “O Ses Türkiye” yarışmasında ünlenen Savaş Korkmaz bir konser verdi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve akademisyenlerinde de dinlediği konserde Savaş Korkmaz, birbirinden güzel söylediği şarkı ve türkülere üniversiteli gençler de eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Savaş Korkmaz'a çiçek takdim ederken, üniversite öğrencilere sanatçı Savaş Korkmaz'ın söylediği şarkı ile türkülere eşlik etti.