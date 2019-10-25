Üniversitelilerden “Engelsiz Müzikal”

Kilis'te üniversite eğitmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan organizasyonda zihinsel engelli çocuklara yönelik “Engelsiz Müzikal” dinletisi sunuldu.

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurdan Baykuş öncülüğünde Kilis Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki zihinsel engelli çocuklara yönelik “Engelsiz Müzikal” başlıklı bir müzik dinletisi sundular. Sosyal Duyarlılık dersi kapsamında gerçekleştirilen “Engelsiz Müzikal” projesiyle, bakım merkezinde kalan engelli çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal yaşamlarına eğitici ve tedavi edici katkılar sunmak, onların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve sosyal yaşama adaptasyonlarına katkıda bulunmak amaçlandı. Ayrıca müziğin iyileştirici etkisinden yararlanarak engelli çocuklarla manevi bir bütünlük sağlamak, onların moral motivasyonunu arttırarak sosyal çevreyle bağ kurmalarına yardımcı olmak etkinliğin diğer amaçlarıydı.

Etkinlikte müzik dinletisi, pasta ikramı, kostümlü oyun etkinlikleri, engelli çocuklara hediye dağıtımının yanı sıra rehabilitasyon merkezine trambolin hediye edildi. GAP Gençlik ve Kültür Evi müzik eğitmenlerinin katkıları ve İnşaat Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen müzikale, Teknik Bilimler MYO personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Kilis Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Müdürü Mevlüt Yenen de katılarak destek verdi.