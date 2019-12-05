Üniversitelilerden “Hayatı Paylaşmak için Engel Yok” etkinliği

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Fatma Karasu'nun koordinatörlüğünde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Engellilerle Yaşam dersi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Mavi El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Beyaz El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ekrem Çetin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Duru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan engelli bireyler ziyaret edilerek resim, müzik, dans gibi çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendi.

Hemşire adayı öğrenciler bu etkinlikleri “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” sloganıyla engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirttiler.