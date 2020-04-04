Üniversitesi Öğrencisinden korona virüs ile Mücadeleye gönüllü destek

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜSEB-TÜHKE) tarafından yürütülen 7159 No'lu Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordinasyonluğunda COVID-19 Tanı Merkezleri kuruldu. 7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Pemra Bakırhan bu projeye gönüllü olarak başvurmuş ve yardımcı personel olarak kabul edildi.