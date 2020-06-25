Üniversiteye 2020 yılı mekanda erişebilirlik ödülü aldı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) üniversitelerin kampüs sınırları içerisinde engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalarını değerlendirerek, belli kriterler çerçevesinde başarılı olan üniversitelere verdiği “Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri”ne bu yıl 7 Aralık Üniversitesi layık görüldü.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve engelli bireyler için yapılan başarılı çalışmaları ödüllendirmek adına düzenlenen organizasyonda Üniversitemiz, “2020 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü” (Turuncu Bayrak) aldı.

Bu organizasyonla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel olanaklara, sosyal-kültürel etkinliklere erişimleri konusunda iyi uygulamaları özendirmek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor.