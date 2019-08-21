Üniversiteye 3 bin 132 öğrenci kayıt yaptırdı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 132 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

Ziraat Fakültesinin ilk kez, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün de yeniden öğrenci aldığı bu eğitim döneminde yeni öğrencilerin 913'ünün lisans programlarına, 888'inin ön lisans programlarına kayıt yaptırmaya başladı.

Bunun yanında Fen Bilimleri Enstitüsünde 51 yüksek lisans, 5 doktora öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 150 tezsiz yüksek lisans, 127 tezli yüksek lisans, 9 doktora öğrencisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de 30 yüksek lisans öğrencisi ve BESYO'da özel yetenek sınavıyla 160 öğrenci, İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programında da 32 öğrenci üniversitede öğrenim görecek.

Ayrıca Somali, Fas, Mısır ve Suriye uyruklu 767 uluslararası öğrenci de 7 Aralık Üniversite bünyesine katılmış olacak.