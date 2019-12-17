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Üniversiteye hazırlık kurslarına yoğun ilgi

Kilis’te, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Üniversiteye hazırlık kurslarını gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Kilis'te, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Üniversiteye hazırlık kurslarını gençler yoğun ilgi gösteriyor.


Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Açılan kurslarla öğrenciler, ücretsiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumu sınavlarına hazırlanan öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz dersler veriliyor. TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde verilen kurslara yoğun ilgi gösteren gençler deneme sınavlarına da tabi tutuluyor.

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