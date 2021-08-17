Üniversiteye yeni doktor öğretim üyeleri atandı

Araştırma görevlisi Dr. Onur Varolun, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalına; Yunus Gür, BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına Araştırma görevlisi Dr. Özge Çiçek Şentürk, Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalına Öğretim Görevlisi Beyza Alpaydın; Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalına Gökay Keldal Doktor Öğretim Üyesi Olarak atandı.

Araştırma görevlisi Akın Tercanlı, İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Sanatları ve Dini Musiki Ana Bilim Dalına, Öğretim Görevlisi Dr. Ali Güngör de aynı fakülteye Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Ana Bilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı.