Ürdün Al- Zaytoonah Üniversitesi Akademisyenleri Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

Alaualdeen Ahmad Muhammad Algharibeh ile Dr. Khaldoen Khalil Salem Al Habashneh, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

Mevlana Değişim Programı kapsamında 7 Aralık Üniversitesinde iki hafta süreyle ders vermek üzere gelen Ürdün Al- Zaytoonah Üniversitesinden Prof. Alaualdeen Ahmad Muhammad Algharibeh ile Dr. Khaldoen Khalil Salem Al Habashneh, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Aldemir'in de eşlik ettiği Ürdünlü akademisyenlere Rektör Karacoşkun eski Kilis fotoğraflarının olduğu bir tablo armağan ederken, konuk akademisyenler de Rektör Karacoşkun'a kendi yazdıkları kitapları takdim ettiler.

Prof. Algharibeh ile Dr. Habashneh, Kilis'te bulundukları iki haftalık zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bölümü ve İlahiyat Fakültesinde ders verdiler ve deneyimlerini paylaştı.