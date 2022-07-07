Üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Kilis'te, Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi ile 228 çiftçiye 456 torba silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, ile üreticiler katıldı. Yem bitkileri üretimini yaygınlaştırmak, meraların üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yüzde 75'i Kilis İl Özel İdaresi ve yüzde 25'i çiftçi katkısıyla İl genelinde 228 çiftçiye 456 torba silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı. Proje ile dağıtılan tohumların 2280 dekarlık sulu alanda ikinci ürün olarak ekiminin gerçekleştirilmesi ile 13 bin 680 ton silaj elde edilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'in 1520 metrekarelik bir alana sahip olduğunu ifade ederek, “8 bin 597 hektar mera alanı bulunduğunu ifade ederek, “860 hektarlık kısmı mera, Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Anadolu'da olduğu gibi verimle meralar değil, meraller verimli olmadığı için her ne kadar ıslah çalışması yapsak ta, kaba yem ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde değil, tüm köylerimizde de mera yok. 140 yerleşim yerimiz varken, bunun 90 civarında yerlerde mera alanlarımız var. Diğer yerlerde kaba ot ihtiyacını karşılayacak meralarımız yok. Hayvancılığın en büyük girdisi kaba ottur. Silajlık mısır üretimi ilimiz için faydalı bir proje olacağını düşünüyorum” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.