Uygulama oteli yapılacak alanda inceleme

Kilis'te bir çok eğitim kurumu başta olmak üzere çok sayıda tesis kazandıran Kilis Vakıfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından yaptırılacak olan Alev-Yaşar Aktürk Uygulama Oteli yerinde Vali Recep Soytürk tarafından incelemelerde bulundu. Hayırsever işadamı Aktürk tarafından Kilis'e gönderilen teknik heyet ile birlikte bir toplantı yapan Vali Soytürk, daha sonra uygulama otelinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Alev-Yaşar Aktürk Uygulama Oteli yerinde projesinin nazır olduğu, kısa süre içerisinde uygulama otelinin temelinin atılacağı bildirildi. İstanbul'dan gelen heyetin Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya gelecekleri bildirildi.