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“Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele” toplantısı yapıldı

Kilis’in Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde “Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele” toplantısı yapıldı.

Kilis'in Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçelerinde “Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele” toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurum amirleri katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlık etti. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçesindeki toplantında, yapılacak çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduktan sonra sona erdi.

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