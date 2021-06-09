“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı” başlıklı e-söyleşi yapıldı

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Görevlisi H. Uğur Eydemir'in konuşmacı olduğu, moderatörlüğünü Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Gülsade Kale'nin yaptığı söyleşide günümüzde büyük bir tehdit haline gelen uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığına dikkat çekildi.

Madde bağımlılığında farkındalık oluşturulması amaçlanan söyleşide, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin çeşitliliği ile bunların insanlar üzerinde oluşturduğu fiziki ve psikolojik bağımlılık etkileri ele alındı. Ayrıca madde kullanımı ve bağımlılığın nedenleri üzerinde durularak psikolojik, biyolojik, sosyo-kültürel etkenler ile bağımlılığa yol açan merak ve arkadaş etkisi detayları ile ifade edildi.

Madde kullanıcıları profili ve madde kullanım belirtilerinin neler olduğunun konuşulup bağımlılık ile ilgili yanlış inançlar konusunda dinleyicilerden gelen sorular doğrultusunda yanıtlar arandı.

Öğrenci ve hocaların aktif katılımı ile gerçekleşen söyleşi, soru cevap ve teşekkür kısmıyla sona erdi.