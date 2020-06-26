Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kilis'te korona virüs vakalarında son dönemde yaşanan artışa rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması dikkat çekiyor.

Kilis'te korona virüsün ilk görüldüğü günden itibaren 370 vaka tespit edilirken tedavi gören 325 kişi yeniden sağlığına kavuştu. Hastanede 34 kişinin tedavisinin sürdüğü, yurtta karantinada ise 7 kişi olduğu, 2 kişinin de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Görülen vakaların önemli bir kısmının son dönemde görüldüğü kentte artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması ve birçok kişinin maske takmaması dikkat çekiyor.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.